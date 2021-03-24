Україна закупить майже 8 млн доз вакцини від COVID-19: названо вартість щеплення

Для вакцинації 3 945 134 осіб від COVID-19 із певних груп ризику Міністерство охорони здоров'я планує закупити 7 890 268 доз вакцини до кінця 2021 року на суму 4 млрд грн. Середні витрати, закладені в бюджеті на закупівлю вакцини для однієї людини, становлять 504 грн. До того ж на людину виділяється дві дози.

Зазначимо, що ні виробник, ні назва вакцини, на які розраховують у Міністерстві охорони здоров'я, не вказані. Про це повідомляє експертна організація StateWatch.

"На сьогодні неможливо зрозуміти, скільки всього грошей сплачено з бюджету на вакцину і кому саме, адже така інформація не розкривається МОЗ", – зазначає глава StateWatch Гліб Канєвський. Станом на кінець березня в Україну доставили всього 500 тис. доз індійської вакцини CoviShield, ціну на яку не розголошують.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що майже за місяць іммунізаціонної кампанії в Україні утилізували 345 доз вакцини від коронавірусу.

Чиновник нагадав, що всього в країну було ввезено 500 тисяч доз препарату для боротьби з хворобою. "Наразі з різних причин було утилізовано 345 невикористаних доз із 500 тисяч, які завезли в Україну", – сказав чиновник.

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