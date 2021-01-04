Україна продовжила переговори про постачання вакцини з декількома компаніями

Україна продовжила переговори про постачання вакцини від коронавірусу з декількома іноземними компаніями після підписання договору з китайською компанією Sinovac Biotech.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента (ОП) за підсумками традиційної селекторної наради у глави держави. На ній Володимир Зеленський також поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб.

Президенту доповіли, що найближчим часом Кабінет міністрів видасть постанову, завдяки якій прискоряться виплати сім'ям медпрацівників, які померли під час протидії пандемії COVID-19.

Окрім цього, в ОП повідомили, що, за інформацією глави Нацполіції Ігоря Клименка, за порушення маскового режиму протягом новорічних свят правоохоронці склали 6,5 тис. протоколів.

Нагадаємо, що Україна напередодні Нового року підписала контракт про постачання вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech. У максимально короткі терміни вона має отримати 1,9 мільйона доз цього препарату.

Договір на закупівлю, укладений із китайською компанією Sinovac Biotech, опубліковано в системі державних закупівель ProZorro. З нього випливає, що вартість однієї дози препарату становить $ 18 – це один із найдорожчих подібних препаратів поряд із вакциною від Moderna.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що українці критично відреагували на намір держави закупити китайську вакцину Sinovac Biotech (Китай). Людей обурила не тільки ціна, але й вибір виробника препарату.