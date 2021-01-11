У РНБО показали розвиток COVID-19 в Україні за місяць

Динаміка розвитку епідемії COVID-19 за останні 28 днів, починаючи з 15 грудня, вказує на те, що в Україні збільшується кількість пацієнтів, які подолали хворобу. Станом на 11 січня – 796 417 осіб.

Також згідно з даними Ради національної безпеки і оборони України, зменшується кількість активних хворих – 303 062 пацієнти. Усього від коронавірусу померло 19 835 осіб.

У РНБО додали, що за 14-денний період:

щоденний приріст хворих коливається від 0,4 до 0,9%. У середньому 0,6% на день.

щоденний приріст активних хворих від -2,7 до 0,7%. У середньому 0,8% на день.

щоденний темп приросту одужалих коливається від 0,4 до 2,4%. У середньому 1,2% на день.

щоденний темп приросту померлих – від 0,3 до 1,3%. У середньому 0,7% на день.

РНБО

Зазначимо, що станом на ранок понеділка, 11 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 119 314 випадків коронавірусної інфекції. З них 4288 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіло 133 дитини та 184 медпрацівники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо область-лідерку за інтенсивністю поширення COVID-19 в Україні.