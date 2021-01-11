На коронавірус в Україні захворіло майже 200 медиків за добу
Станом на ранок понеділка, 11 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 119 314 випадків коронавірусної інфекції. З них 4288 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіло 133 дитини та 184 медпрацівники.
Від COVID-19 у країні померло вже 19 835 осіб (+68 за добу), а 796 417 пацієнтів (+4 819 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), місті Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.
Здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4018).Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 371 випадок;
Вінницька область – 97 випадків;
Волинська область – 103 випадки;
Дніпропетровська область – 243 випадки;
Донецька область – 153 випадки;
Житомирська область – 120 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 458 випадків;
Івано-Франківська область – 92 випадки;
Київська область – 365 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 140 випадків;
Львівська область – 160 випадків;
Миколаївська область – 293 випадки;
Одеська область – 312 випадків;
Полтавська область – 217 випадків;
Рівненська область – 88 випадків;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 103 випадки;
Харківська область – 96 випадків;
Херсонська область – 159 випадків;
Хмельницька область – 41 випадок;
Черкаська область – 229 випадків;
Чернівецька область – 153 випадки;
Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що в Україні готова дорожня карта з імунопрофілактики на 2021 рік, яка допоможе стримати коронавірусну інфекцію.