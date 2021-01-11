В СНБО показали развитие COVID-19 в Украине за месяц

Динамика развития эпидемии COVID-19 за последние 28 дней, начиная с 15 декабря, указывает на то, что в Украине увеличивается количество пациентов, которые преодолели болезнь. По состоянию на 11 января – 796 417 человек.

Также, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, уменьшается количество активных больных – 303 062 пациентов. Всего от коронавируса умерло 19 835 человек.

В СНБО добавили, что за 14-дневный период:

ежедневный прирост больных колеблется от 0,4 до 0,9%. В среднем 0,6% в день.

ежедневный прирост активных больных от -2,7 до 0,7%. В среднем 0,8% в день.

ежедневный темп прироста выздоровевших колеблется от 0,4 до 2,4%. В среднем 1,2% в день.

ежедневный темп прироста умерших – от 0,3 до 1,3%. В среднем 0,7% в день.

СНБО

Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 11 января, в Украине официально подтверждено 1 119 314 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 288 – выявлено за минувшие сутки. В частности, заболело 133 ребенка и 184 медработника.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа область-лидер по интенсивности распространения COVID-19 в Украине.