У Полтаві підприємці перекрили рух, протестуючи проти карантину. Фото

У Полтаві у вівторок, 6 квітня, підприємці влаштували протест проти карантинних обмежень, блокувавши на кілька годин рух центральними вулицями міста та трасою.

Про це повідомило місцеве видання "Зміст". Акцію провели працівники ринку, які хотіли, щоб їм дозволили знову відкрити свої торгові точки.

Протестувальники заявили, що вирішили звернутися до президента України з проханням висловити недовіру голові Полтавської обласної державної адміністрації.

Крім того, підприємці вимагали виплати соціальної допомоги від уряду та рівних умов для працівників різних ринків в умовах локдауну.

Акція протесту проти карантину в Полтаві Зміст

Протест на пішохідному переході Зміст

Люди зайняли пішохідні переходи, перекривши в'їзди на вулицях Сінній і Зигіна. Машини, а також громадський транспорт, були змушені шукати об'їзди. Рух тролейбусів на час акції зупинився.

Також працівники ринків перекрили трасу Київ – Харків.

Акція заважала роботі громадського транспорту Зміст

Після акції глава Полтави Олександр Мамай зустрівся з підприємцями й обіцяв поспілкуватися з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим для ослаблення карантину, передає місцевий портал "Vgorode".

Мамай сказав, що міська влада на рівні громади може тільки посилити карантин. Повноважень для ослаблення обмежень чиновники не мають.

Акція, проведена 6 квітня, стала вже третьою подібною.

Вимоги протестувальників Зміст

Додамо: за 5 квітня в Полтавській області виявили 730 нових інфікованих COVID-19, 23 хворих померли.

На частині території Полтавської області з 3 до 17 квітня діє посилений карантин через поширення коронавірусу. Нові правила забороняють роботу багатьох закладів і проведення масових заходів.

Дані щодо коронавірусу на 6 квітня в Україні та Полтавській області covid19.rnbo.gov.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL: