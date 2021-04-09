У НСЖУ створять антирейтинг 'ворогів преси': деталі

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) оголосила про початок формування антирейтингу "Вороги преси-2021".

Про це повідомили на сайті організації. Там наголосили, що публічний осуд посадовців, які зазіхають на свободу слова, є дієвим інструментом самозахисту журналістів.

"Журналісти важливі! А "Вороги преси" – це ті, хто прагне зменшити роль і вплив окремих журналістів та ЗМІ в цілому на суспільні процеси, використовуючи при цьому будь-які способи: тиск, цензуру, погрози, залякування, блокування. Політики чи представники бізнесу можуть пишатися своєю владою і хвалитися статками, а при цьому увійти в історію як вороги преси", –наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У спілці закликали журналістів подавати кандидатів до антирейтингу за спеціальною електронною формою – https://cutt.ly/zcVlocu . Висувати номінантів антирейтингу можуть лише журналісти (від ЗМІ – керівники редакцій).

"У поданні має наводитись переконлива аргументація, за яку саме діяльність особа номінується на "Ворога преси". В НСЖУ звертають увагу, що назва антирейтингу є класичною, тому під "пресою" розуміється вся журналістика, всі види медіа, свобода слова загалом", – сказано у повідомленні.

Пропозиції приймаються до 27 квітня, а список Антирейтингу буде затверджено Секретаріатом Національної спілки журналістів України, до складу якого входить 18 авторитетних представників національних та регіональних медіа, провідних медіаекспертів.

Результати будуть опубліковані напередодні Всесвітнього дня свободи преси 3 травня.