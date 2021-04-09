В НСЖУ создадут антирейтинг 'врагов прессы': детали

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) объявил о начале формирования антирейтинга "Враги прессы-2021".

Об этом сообщили на сайте организации. Там отметили, что публичное осуждение должностных лиц, посягающих на свободу слова, является действенным инструментом самозащиты журналистов.

"Журналисты важны! А "Враги прессы" – это те, кто стремится уменьшить роль и влияние отдельных журналистов и СМИ в целом на общественные процессы, используя при этом любые способы: давление, цензуру, угрозы, запугивание, блокировки. Политики или представители бизнеса могут гордиться своей властью и хвастаться доходами, а при этом войти в историю как враги прессы", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В союзе призвали журналистов подавать кандидатов в антирейтинг по специальной электронной форме – https://cutt.ly/zcVlocu. Выдвигать номинантов антирейтинга могут только журналисты (от СМИ – руководители редакций).

"В представлении должна приводиться убедительная аргументация, за какую именно деятельность лицо номинируется на "Врага прессы". В НСЖУ обращают внимание, что название антирейтинга является классическим, поэтому под "прессой" понимается вся журналистика, все виды медиа, свобода слова в целом", – сказано в сообщении.

Предложения принимаются до 27 апреля, а список антирейтинга будет утвержден Секретариатом Национального союза журналистов Украины, в состав которого входит 18 авторитетных представителей национальных и региональных СМИ, ведущих медиаэкспертов.

Результаты будут опубликованы накануне Всемирного дня свободы прессы 3 мая.