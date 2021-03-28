У МОЗ розповіли, як розпізнати у дитини ознаки схильності до суїциду

Коли в поведінці дитини-підлітка з'являються зміни, вона стає більш замкнутою та віддаленою, батькам варто не панікувати, але більше дізнатися про ознаки схильності до суїциду.

Їх у Facebook навів Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Зазначається, що у деяких випадках людина може переживати настільки сильний біль, що не бачить іншого виходу, і тоді суїцид стає спробою уникнути страждань, які стали нестерпними.

Отож, занепокоїтися варто, коли:

Ваша дитина починає піднімати теми смерті та суїциду, говорить про те, що скоро її не буде поруч, починає роздавати свої речі друзям та близьким, завершує розпочаті справи та не починає нові;

дитина закривається в собі, усамітнюється, віддаляється від батьків та друзів, проводить усе більше і більше часу наодинці з собою. Ви бачите, що дитина переживає стрес та має тривожність;

Ви помічаєте, що у дитини змінюються харчові звички, вона починає менше або більше спати, відмовляється від звичних та улюблених занять, припиняє відвідувати навчання, ігнорує зустрічі з друзями та родиною;

у дитини з’являється план суїциду. Якщо людина погрожує вчинити суїцид, говорить про прагнення померти, починає шукати інструменти для реалізації запланованого (зброю, таблетки тощо), важливо діяти швидко.

Якщо батьки запідозрили у дитини схильність до суїциду, у МОЗ радять створити безпечний простір та одразу почати розмову.

"Навіть одна хвилина, яку ви присвятите розмові, може врятувати її життя", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, з початку 2021 року Україну накрила хвиля дитячих самогубств – вони ковтали таблетки і стрибали з висоток. Водночас батьки здебільшого не розуміють, що могло підштовхнути їхню дитину до такого страшного кроку. Як запобігти найстрашнішому – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Зокрема, 14-річна дівчинка наклала на себе руки у Києві 9 березня – дитина зістрибнула з балкона багатоповерхівки. Як пізніше повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, причиною стало нерозділене кохання з 15-річним хлопчиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за даними МВС в Україні щорічно сотні дітей скоюють самогубства. Причиною таких вчинків стає переважно інтернет та байдужість батьків;