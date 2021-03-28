В Минздраве рассказали, как распознать у ребенка признаки склонности к суициду

Когда в поведении ребенка-подростка появляются изменения, он становится более замкнутым и отдаленным, родителям следует не паниковать, но больше узнать о признаках склонности к суициду.

Их в Facebook привел Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что в некоторых случаях человек может переживать столь сильную боль, что не видит другого выхода, и тогда суицид становится попыткой избежать страданий, которые стали невыносимыми.

Итак, обеспокоиться стоит, если:

Ваш ребенок начинает поднимать темы смерти и суицида, говорит о том, что скоро ее не будет рядом, начинает раздавать свои вещи друзьям и близким, завершает начатые дела и не начинает новые;

ребенок закрывается в себе, уединяется, удаляется от родителей и друзей, проводит все больше и больше времени наедине с собой. Вы видите, что ребенок переживает стресс и имеет тревожность;

Вы замечаете, что у ребенка меняются пищевые привычки, он начинает меньше или больше спать, отказывается от привычных и любимых занятий, прекращает посещать обучение, игнорирует встречи с друзьями и семьей;

у ребенка появляется план суицида. Если человек угрожает совершить суицид, говорит о стремлении умереть, начинает искать инструменты для реализации запланированного (оружие, таблетки и т.д.), важно действовать быстро.

Если родители заподозрили у ребенка склонность к суициду, в Минздраве советуют создать безопасное пространство и сразу начать разговор.

"Даже одна минута, которую вы посвятите разговору, может спасти ее жизнь", – отметили в ведомстве.

Напомним, с начала 2021 год Украина накрыла волна детских самоубийств – они глотали таблетки и прыгали с высоток. В то же время родители в основном не понимают, что могло подтолкнуть их ребенка к такому страшному шагу. Как предотвратить самое страшное – читайте в материале OBOZREVATEL.

В частности, 14-летняя девочка покончила с собой в Киеве 9 марта – ребенок спрыгнул с балкона многоэтажки. Как позже сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, причиной стала неразделенная любовь с 15-летним мальчиком.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным МВД в Украине ежегодно сотни детей совершают самоубийства. Причиной таких поступков становится преимущественно интернет и равнодушие родителей;