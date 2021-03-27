У МОЗ назвали умови зупинки транспорту в Україні

Основною причиною для зупинки транспорту в Україні може стати колапс медичної системи.

Про це 26 березня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також зазначив, що в Кабінеті міністрів піднімається питання локдауну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо ситуація виходитиме з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник", – сказав глава МОЗ.

Степанов зазначив, що в уряді поки спостерігають за ситуацією із захворюваністю в країні.

"Ми обговорюємо це питання (локдауна), але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Хмельницькому і Тернополі з 29 березня посилять карантинні заходи через поширення коронавірусної інфекції. Раніше "червону" зону ввели в Черкаській і Миколаївській областях.