У мережі з'явилися стікери з українською мозаїкою СРСР. Фото

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
5,6 т.
У мережі з'явилися стікери з українською мозаїкою СРСР. Фото

У популярних серед українців месенджерах з'явилися нові стікери із зображеннями, виконаними в стилі української мозаїки періоду Радянського Союзу.

Завантажити оригінальні наліпки можна за посиланням Ukrainian mosaics у Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що стікери розробила дизайнерка Ірина Романська на основі Facebook-проєкту фотографа Євгена Нікіфорова "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics".

Наліпки є осучасненим відображенням реальних мозаїчних картин, які колись було створено українськими майстрами на стінах чи в приміщеннях тих чи інших будівель.

Стікери з українською радянською мозаїкою

Зазначимо, що Нікіфоров також є автором книги англійською мовою "Ukraine. Art for Architecture" щодо української мозаїки в СРСР.

Стікери з українською мозаїкою часів СРСР

В анотації до видання зазначається, що в ті часи, коли сфера українського мистецтва регулювалася радянськими інституціями, місцеві художники зі сфери монументально декоративного мистецтва працювали на межі між партійною пропагандою та творчим експериментом. Тоді як нині українські мозаїки радянського періоду вилучено з архітектурного контексту країни буквально та метафорично, як відомо, через дію закону про декомунізацію.

Нові стікери в стилі української мозаїки часів СРСР

"Твори мистецтва знімають із будівель, спеціально для яких їх було створено, і засуджують як предмети ідеології, що не мають жодної цінності. Крім того, мозаїки фактично не визнаються як об'єкти мистецтва, що робить їх беззахисними перед процесом декомунізації", – пояснює автор ідею створення книги з мозаїками.

Пропонуємо подивитися деякі фото з цього видання, більше їх можна побачити в Instagram проєкту.

Дитячий садок, Херсонська область, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, керамічна мозаїка
Автобусна зупинка Чабанське, Одеська область, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого автора, керамічна мозаїка
Будинок культури, Нова Чорнорудка, Житомирська область, Україна. Фрагмент мозаїки Пухи І. Г., 1975 р., смальтова мозаїка, керамічна мозаїка
Пожежна станція, Полонне, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого автора, керамічна плитка
Будинок культури, Каїри, Херсонська область, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, керамічна мозаїка
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого автора, 1970-ті
Автобусна зупинка Приморське, Одеська область, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого автора, керамічна мозаїка
Дитячий садок, Київ, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, смальта
Стадіон, Гребінка, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, 1986, кольорова смальта
Промислове будівництво, Пирятин, Україна. Фрагмент мозаїки невідомого художника, керамічна плитка
Палац дітей та юнацтва, Київ, Україна. Фрагмент мозаїки "О пісні мої. Присвята Марії Примаченко" Ади Рибачук та Володимира Мельниченка, 1963-1968 рр., кольорова смальта, рельєф, кераміка, шамот, граніт
Палац дітей та юнацтва, фонтан, Київ, Україна. Фрагмент мозаїки "Зірки та сузір'я" Ади Рибачук та Володимира Мельниченка, 1963-1965 рр., кольоровий бетон, рельєф, кераміка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали туристичні плакати 1930-х років СРСР про Україну. Зображення на них місць для відвідування туристами дуже контрастували з реальним виглядом.

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