В сети появились стикеры с украинской мозаикой СССР. Фото

В популярных среди мессенджерах появились новые стикеры с изображениями, выполненными в стиле украинской мозаики периода Советского Союза.

Скачать оригинальные наклейки можно по ссылке Ukrainian mosaics в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что стикеры разработала дизайнер Ирина Романская на основе Facebook-проекта фотографа Евгения Никифорова "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics".

Наклейки являются осовремененным отражением реальных мозаичных картин, которые когда-то были созданы украинскими мастерами на стенах или в помещениях тех или иных зданий.

Отметим, что Никифоров также является автором книги на английском языке "Ukraine. Art for Architecture" об украинской мозаике в СССР.

В аннотации к изданию отмечается, что в те времена, когда сфера украинского искусства регулировалась советскими институтами, местные художники из сферы монументально декоративного искусства работали на грани между партийной пропагандой и творческим экспериментом. Тогда как сейчас украинские мозаики советского периода исключены из архитектурного контекста страны буквально и метафорически, как известно, из-за действия закона о декоммунизации.

"Произведения искусства снимают из зданий, специально для которых они были созданы, и осуждают как предметы идеологии, не имеющие никакой ценности. Кроме того, мозаики фактически не признаются как объекты искусства, что делает их беззащитными перед процессом декоммунизации", – объясняет автор идею создания книги с мозаиками.

Предлагаем посмотреть некоторые фото из этого издания, больше их можно увидеть в Instagram проекту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали туристические плакаты 1930-х лет СССР об Украине. Изображения на них мест для посещения туристами очень контрастировали с реальным видом.