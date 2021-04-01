У мережі згадали масштабний розіграш із левами на 1 квітня

Користувачі мережі 1 квітня згадали відомий англійський розіграш, який влаштувала в 1698 році одна з лондонських газет, надрукувавши оголошення про те, що в Тауері збираються мити левів.

На вулицях зібралося повно допитливих роззяв, які "купилися" на жарт, і поважні панове, пише The Guardian (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Люди, мабуть, відчували, що їх запрошують стати свідками чудової події, яка поєднала історію, королівську владу і чудову обстановку – британську пишність і обставини в найкращому вигляді.

Папір був підписаний деяким Гербертом де Грассеном, очевидно "старшим наглядачем", і запечатаний великою краплею малинового воску. Історія не зафіксувала, скільки людей не звернули уваги на деталь, що захід відбудеться 1 квітня, і прибули в королівський звіринець біля вежі.

Запрошення. The Guardian

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в четвер, 1 квітня, у світі відзначається День сміху, або День дурня. У це свято прийнято влаштовувати розіграші і жартувати один з одного.