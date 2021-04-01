В сети вспомнили масштабный розыгрыш со львами на 1 апреля

Пользователи сети 1 апреля вспомнили известный английский розыгрыш, который устроила в 1698 году одна из лондонских газет, напечатав объявление о том, что в Тауэре собираются мыть львов.

На улицах собралось полно любопытных зевак, "купились" на шутку и знатные господа, пишет The Guardian (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Люди, должно быть, чувствовали, что их приглашают стать свидетелями великолепного события, которое соединило историю, королевскую власть и великолепную обстановку – британскую пышность и обстоятельства в лучшем виде.

Бумага была подписана неким Гербертом де Грассеном, очевидно "старшим надзирателем", и запечатана большой каплей малинового воска. История не зафиксировала, сколько людей упустили деталь, что мероприятие состоится 1 апреля, и прибыли в королевский зверинец у башни.

Приглашение. The Guardian

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 1 апреля, в мире отмечается День смеха, или День дурака. В этот праздник принято устраивать розыгрыши и подшучивать друг над другом.