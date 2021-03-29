У мережі показали, який вигляд має найвища будівля в Європі

Хмарочос The Shard, висота якого становить 310 метрів, є найвищою будівлею не тільки Лондона і Великобританії, але й усієї Європи.

Його будівництво почалося 2009 року й завершилося 2012-го. Ідею "вертикального міста" запропонував лауреат Прітцкерівської архітектурної премії (1998), архітектор з Італії Ренцо Піано, пише "Укрінформ".

Основні характеристики будівлі:

кількість поверхів – 95;

найвищий для проживання – 72-й поверх, розташований на висоті 244 метри;

площа підлоги – 398 тисяч 490 квадратних метрів;

корисна площа – 127 тисяч 489 квадратних метрів;

власна ТЕЦ, що працює на природному газі від Національної енергетичної мережі;

кількість склопакетів – 11 тисяч, загальною площею 56 тисяч квадратних метрів (вісім футбольних полів)

довжина електропроводки – 320 кілометрів, що дорівнює відстані від Лондона до Парижа;

кількість ліфтів у будівлі – 44, їхня швидкість – 6 метрів на секунду;

висота збірного сталевого шпиля – 66 метрів, вага – 500 тонн.

Власниками будівлі є Держава Катар (95%), а також британська компанія Sellar Property Group (5%). Загальна його вартість – 6,06 мільярда доларів, на будівництво було витрачено 2,35 мільярда доларів. 95% використаних будматеріалів належать до числа перероблених й екологічно чистих.

До будівництва було залучено 1450 працівників із 60 різних країн. Будівлю заплановано на 8 тисяч жителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше першому українському хмарочосу виповнилося 92 роки. 7 листопада 1928 року в Харкові здали в експлуатацію Держпром, один із 12 офіційних символів міста.