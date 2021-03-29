В сети показали, как выглядит самое высокое здание в Европе

Небоскреб The Shard, высота которого составляет 310 метров, является самым высоким зданием не только Лондона и Великобритании, но всей Европы.

Его строительство началось в 2009 году и завершилось в 2012-м. Идею "вертикального города" предложил обладатель Притцкеровской архитектурной премии (1998), архитектор из Италии Ренцо Пиано, пишет "Укринформ".

Основные характеристики здания:

количество этажей – 95;

самый высокий для проживания – 72 этаж, который находится на высоте 244 метра;

площадь пола – 398 тысяч 490 квадратных метров;

полезная площадь – 127 тысяч 489 квадратных метров;

собственная ТЭЦ, работающая на природном газе от Национальной энергетической сети;

количество стеклопакетов – 11 тысяч, общей площадью 56 тысяч квадратных метров (восемь футбольных полей)

длина электропроводки – 320 километров, что равно расстоянию от Лондона до Парижа;

количество лифтов в здании – 44, их скорость – 6 метров в секунду;

высота сборного стального шпиля – 66 метров, вес – 500 тонн.

Владельцами здания являются Государство Катар (95%), а также британская компания Sellar Property Group (5%). Общая его стоимость – 6,06 миллиарда долларов, на строительство было потрачено 2,35 миллиарда долларов. 95% использованных стройматериалов относятся к числу переработанных и экологически чистых.

К строительству было привлечено 1450 рабочих из 60 разных стран. Здание запланировано на 8 тысяч жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первому украинскому небоскребу исполнилось 92 года. 7 ноября 1928 года в Харькове сдали в эксплуатацию Госпром, один из 12 официальных символов города.