У мережі показали, як одне з найкрасивіших озер Криму перетворилося в "калюжу". Фото

Гірське озеро Панагія, яке відоме як "смарагдове" і розташоване в селі Зеленогір'є окупованого Криму, обміліло і нині від нього залишилася тільки "калюжа".

Відповідні фото опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Кілька років тому глибина водойми сягала 20 метрів (щоб подивитися кадри, доскрольте новину до кінця).

"Продовжуємо тему окупованого Криму і проблем водопостачання. Коли одне з найкрасивіших озер Криму, Панагія, перетворилося в калюжу", – підписав кадри Штефан.

Гірське озеро Панагія висохло Telegram-канал/Анатолій Штефан (Штірліц)

Від озера залишилася невелика калюжа Telegram-канал/Анатолій Штефан (Штірліц)

Раніше озеро було дуже гарне і славилося своїм незвичайним кольором води. Крім того, це місце вважалося богоохоронним у православних вірян, тому тут часто можна було зустріти туристів. Але зараз водойма значно змінилася через обміління і більше стала схожа на калюжу.

Раніше це місце вважалося богоохоронним у православних вірян Telegram-канал/Анатолій Штефан (Штірліц)

Як озеро панагія виглядало до обміління Telegram-канал/Анатолій Штефан (Штірліц)

Нагадаємо, раніше в мережі показали наслідки висихання Інкерманського водосховища. Водойма стала схожою на калюжу, а за стінками величезного резервуару помітно, що запаси води там не поповнюються давно.

Також у мережі показали, як обміліло колись одне з найбільших кримських водосховищ – Партизанське. Воно розміщене за 10 кілометрів від Сімферополя.

Крім того, на Кримському півострові зникли унікальні "ванни молодості". Вони розташовувалися просто під висохлим водоспадом Су-Учхан, а також у руслі ріки Кизилкобинка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спільники російських окупантів, які називають себе "владою" Криму, пригрозили подачею позову проти України з метою отримання "компенсації" за нібито завдані водною блокадою збитки.