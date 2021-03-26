У Маріуполі від COVID-19 померла двомісячна дитина

У Маріуполі Донецької області двомісячний хлопчик помер від коронавірусу (COVID-19). Дитина стала наймолодшою жертвою хвороби в нашій країні.

Глава 4-ї міської лікарні Андрій Серветник розповів, що у дитини були супутні захворювання, передає "Сегодня".

"Дитина перебувала на лікуванні в соматичному відділенні щодо питання вирішення соматичних проблем. Дитина мала ускладнення, які не пов'язані з COVID-19, але які вплинули на його перебіг", – пояснив лікар.

Зазначається, що дитина померла в лікарні через добу після госпіталізації. Серветник сказав, що немовля намагалися врятувати, але його стан здоров'я швидко погіршувався. У підсумку дитина померла від коронавірусу з ускладненням двосторонньої пневмонії.

Також COVID-19 у родині заразилася мати дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні поряд зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусної інфекції на добу продовжує зростати чисельність пацієнтів, які потребують госпіталізації. Не тільки серед дорослих, але і серед дітей.