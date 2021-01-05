У Львові вилучили рекордну партію героїну на 2,3 млрд грн. Фото

У вівторок, 5 січня, у Львові вилучили понад 1 тонну героїну з Пакистану на 2,3 млрд грн.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook. За її словами, це рекордна вилучена партія цього наркотику (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"Блискавична спецоперація Львівської обласної прокуратури спільно з обласним управлінням СБУ, ГУ БКОЗ СБУ із залученням спецпідрозділу "Альфа" – під час обшуку на складі у Львові вилучено понад 1 тонну героїну. Наркотичний засіб був контрабандно ввезений із Пакистану через Морський торговельний порт "Південний" та переміщений по території України й розмитнений у Львові під виглядом харчових продуктів", – йдеться в дописі.

Венедіктова додала, що героїн розфасували приблизно по 5 кг і заховали в пачки з рисом.

У результаті правоохоронці затримали "на гарячому" чотирьох громадян Туреччини. Поки що встановлюються інші особи, які причетні до наркотрафіку.

Орієнтовна вартість такої партії героїну на "чорному ринку" – понад 2,3 млрд грн. Наркотик планували переправити до країн Євросоюзу під виглядом дипломатичного вантажу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області співробітники Державної прикордонної служби та інших правоохоронних органів України викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну до Європейського Союзу.