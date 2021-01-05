Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1,1 т.
Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн

Во вторник, 5 января, во Львове изъяли более 1 тонны героина из Пакистана на 2,3 млрд грн.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook. По ее словам, это рекордная изъятая партия этого наркотика (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Молниеносная спецоперация Львовской областной прокуратуры совместно с областным управлением СБУ, ГУ БКОП СБУ с привлечением спецподразделения" Альфа " – в ходе обыска на складе во Львове изъято более 1 тонны героина. Наркотическое средство было контрабандно ввезенный из Пакистана через Морской торговый порт "Южный" и перемещен по территории Украины и растаможен в Львове под видом пищевых продуктов. Героин был расфасован примерно по 5 кг и спрятан в пачки с рисом", – говорится в заметке.

Отмечается, что правоохранители задержали "на горячем" четырех граждан Турции.

Устанавливаются другие лица, причастные к наркотрафику.

Ориентировочная стоимость такой партии героина на "черном рынке" – более 2300000000 грн. Наркотик планировали переправить в страны Евросоюза под видом дипломатического груза.

Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн
Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн
Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн
Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн
Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн
Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн
Во Львове изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн
УкраинаЛьвовнаркотики