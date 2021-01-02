У Луганську "Урал" з окупантами провалився під землю. Фото

У Луганську, у кварталі Ювілейному, військова вантажівка "Урал" з російськими окупантами провалилася в теплотрасу.

Про це повідомив користувач Facebook з ніком "Луганський партизан". Він також виклав у соцмережу світлину інциденту (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"В окупованому російськими військами Луганську вже навіть дороги не можуть виносити окупантів. Так, на Ювілейному російський "Урал" з військовими провалився в теплотрасу", – написав він.

"Героям Слава!!!", "Щоб вони всі провалилися", "Нехай там і лежить", "Не, ну прєлєсть же ж", – такі коментарі залишили під постом інші користувачі соцмережі.

Раніше в окупованому Луганську демонтували трамвайні рейки на вулиці Артема. Водночас жителі міста, які раніше підтримували "ЛНР", обурилися таким рішенням "влади", повідомив блогер Денис Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" затримали місцевого пропагандиста, громадянина РФ Романа Манекіна, запідозривши його в "співпраці зі спецслужбами України", зокрема "агентом" Станіславом Асєєвим – журналістом і колишнім полоненим бойовиків.

Росіянина, який переїхав у невизнану "Донецьку народну республіку" з Москви, окупанти звинуватили в "шпигунстві на користь України".