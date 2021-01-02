В Луганске "Урал" с оккупантами провалился под землю. Фото

В Луганске, в квартале Юбилейном, военный грузовик "Урал" с российскими оккупантами провалился в теплотрассу.

Об этом сообщил пользователь Facebook с ником "Луганский партизан". Он также выложил в соцсеть фото инцидента (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В оккупированном российскими войсками Луганске уже даже дороги не могут выносить оккупантов. Так, на Юбилейном российский "Урал" с военными провалился в теплотрассу", – написал он.

"Героям Слава!!!", "Чтобы они все провалились", "Пусть там и лежит", "Не, ну прелесть же ж", – такие комментарии оставили под постом другие пользователи соцсети.

Ранее в оккупированном Луганске демонтировали трамвайные рельсы на улице Артема. При этом жители города, которые ранее поддерживали "ЛНР", возмутились таким решением "властей", сообщил блогер Денис Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" задержали местного пропагандиста, гражданина РФ Романа Манекина, заподозрив его в "сотрудничестве со спецслужбами Украины", в частности "агентом" Станиславом Асеевым – журналистом и бывшим пленным боевиков.

Россиянина, переехавшего в непризнанную "Донецкую народную республику" из Москвы, оккупанты обвинили в "шпионаже в пользу Украины".