У Криму пересохли "ванни молодості" через водний колапс. Фото

У тимчасово окупованому Росією Криму через водний колапс пересохли унікальні "ванни молодості". Вони були розташовані просто під водоспадом Су-Учхан, а також у руслі ріки Кизилкобинка.

Як пишуть "Крим. Реалії", зараз кількість цих водойм, які вважалися цілющими, різко впала. Вони були популярними серед туристів через чутки про те, що вода, яка їх наповнювала, під час проходження через розломи земної кори набувала особливих властивостей.

У Криму пересохли "ванни молодості". "Крим. Реалії"

Водоспад Су-Учхан у Криму практично зник. "Крим. Реалії"

Раніше Су-Учхан і Кизилкобинка завжди наповнювалися водою під час танення снігів і сильних дощів. Однак зараз обидва рекреаційних об'єкти майже повністю висохли. Саме це і призвело до зникнення "ванн молодості".

Через водний колапс у Криму пересохла річка Кизилкобинка. "Крим. Реалії"

Популярні серед туристів місця в Криму залишаються без водойм. "Крим. Реалії"

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