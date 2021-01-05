В Крыму пересохли "ванны молодости" из-за водного коллапса. Фото

Виктория Довгань Общество 11:01, 5.01.2021 Обновлено: 11:01, 5.01.2021

Во временно оккупированном Россией Крыму из-за водного коллапса пересохли уникальные "ванны молодости". Они находились прямо под водопадом Су-Учхан, а также в русле реки Кизилкобинка.

Как пишут "Крым. Реалии", сейчас количество этих водоемов, которые считались целебными, резко упало. Они были популярными среди туристов из-за слухов о том, что вода, которая их наполняла, при прохождении через разломы земной коры приобретала особенные свойства.

В Крыму пересохли "ванны молодости".
"Крым. Реалии"
Водопад Су-Учхан в Крыму практически исчез.
"Крым. Реалии"

Ранее Су-Учхан и Кизилкобинка всегда наполнялись водой во время таяния снегов и проливных дождей. Однако сейчас оба рекреационных объекта почти полностью высохли. Именно это и привело к исчезновению "ванн молодости".

Из-за водного коллапса в Крыму пересохла река Кизилкобинка.
"Крым. Реалии"
Популярные среди туристов места в Крыму остаются без водоемов.
"Крым. Реалии"

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