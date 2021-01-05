В Крыму пересохли "ванны молодости" из-за водного коллапса. Фото
Во временно оккупированном Россией Крыму из-за водного коллапса пересохли уникальные "ванны молодости". Они находились прямо под водопадом Су-Учхан, а также в русле реки Кизилкобинка.
Как пишут "Крым. Реалии", сейчас количество этих водоемов, которые считались целебными, резко упало. Они были популярными среди туристов из-за слухов о том, что вода, которая их наполняла, при прохождении через разломы земной коры приобретала особенные свойства.
Ранее Су-Учхан и Кизилкобинка всегда наполнялись водой во время таяния снегов и проливных дождей. Однако сейчас оба рекреационных объекта почти полностью высохли. Именно это и привело к исчезновению "ванн молодости".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети показали, как из-за засухи изменился внешний вид Туфовой площадки и склонов горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба, откуда стекал водопад Су-Учхан.
Также практически без воды осталось одно из крупнейших крымских водохранилищ – Партизанское, в 10 км от Симферополя. Его питала река Альма, которая высохла еще летом 2020 года.