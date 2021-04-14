У Карпатах в середині квітня випав сніг. Фото

В Українських Карпатах у розпал весни знову засніжило. Так, місцями висота снігового покриву досягла майже 1,5 м.

Як повідомила пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook, станом на ранок 14 квітня на горі Піп Іван продовжували йти дрібні опади та було хмарно. Вітер східний 5-7 м/с, а температура повітря знизилася до -2°С.

Також детальну інформацію щодо снігу в горах оприлюднили на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook. Метеорологи зазначили, що температура у цьому регіоні ще сприятиме збереженню снігу.

За їхніми даними, на сніголавинній станції Пожежевська температура повітря становить 0,8°С, погода безвітряна, але хмарна і дощова. Висота снігового покриву – 54-148 см, сніг старий, вологий.

Тим часом на сніголавинній станції Плай температура повітря знизилася до -4°С, вітер північно-східний 5-7 м/с. Крім того, погода погіршилася через туман та сніг. Висота його покриву становить 27-55 см (сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений).

Що стосується сніголавинного посту Драгобрат, то там температура повітря встановилася на рівні 0°С, випав мокрий сніг. Висота снігового покриву становить 133 см.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, у середу, 14 квітня, на більшій частині території України очікуються дощі, а в Карпатах – мокрий сніг. Крім того, на заході очікується незначне зниження температури.