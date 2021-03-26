У Кабміні визнали зупинку експорту в Україну вакцини з Індії

У МЗС України визнали, що Індія призупинила поставки вакцини CoviShield від COVID-19 у нашу країну.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що Україна повинна була отримати другу партію препарату.

"Дійсно, наразі експорт вакцини CoviShield з Індії поставлено на паузу. Я не буду вдаватися в причини цього рішення, деякі з них є публічними і вже були озвучені у світових медіа, деякі є непублічними, але факт є фактом: експорт вакцини CoviShield поставлено на паузу", – сказав дипломат.

Однак Кулеба підкреслив, що поставки вакцини були припинені в інші країни, наприклад, у Канаду або Бразилію. Також глава МЗС додав, що препарат CoviShield є безпечним для застосування.

"Ми аналізували ці хвилі звинувачень на адресу цієї вакцини, і, в принципі, є підстави вважати, що ведеться цілеспрямована інформаційна атака саме на вакцину CoviShield, яка відбувається в різних країнах світу", – підкреслив Кулеба.

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі 1+1 сказав, що сподівається, що Індія продовжить поставки вакцини вже у квітні.

"В Індії притримали вакцини всім без винятку. Але я думаю, що це справа не матиме тривалого терміну. Мені здається, що все ж десь на початку квітня ми повинні отримати дозвіл і почати отримувати. Я оптимістично на це дивлюся", – повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL, Індія тимчасово призупинила весь основний експорт вакцини проти коронавірусу. Виробник вакцин Індійський інститут сироваток повідомив про затримки поставок, пояснивши причину сплеском захворюваності на коронавірус у країні.