У Кабміні пояснили, чому не скасують карантин з 25 січня

В Україні після припинення локдауну з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації продовжаться та діятимуть до 28 лютого 2021 року, як і було заплановано урядом раніше.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише Укрінформ. В інших країнах карантинні обмеження скасують, коли там завершать вакцинування, сказав він.

"Наш термін (карантинних обмежень, – ред.) запроваджено до 00 годин 25 січня. Після цього Міністерство охорони здоров'я традиційно зробить свої висновки. У нас надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно. І вже ми будемо ухвалювати режим, який буде після закінчення карантинних обмежень новорічно-різдвяного періоду", – сказав урядовець.

За його словами, карантин точно триватиме, оскільки він діє згідно з постановою уряду, ухваленою 9 грудня.

"Надзвичайна ситуація в Україні діє до 28 лютого. Йдеться про те, що ті жорсткіші обмеження, які були запроваджені з 8 січня, діятимуть до 00 год 25 січня", – наголосив Немчінов.

За його словами, Україна перебуває в переліку країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями разом із Хорватією, Швейцарією, Бельгією та Францією.

Натомість найсуворіший карантин наразі діє в Італії, федеральних землях Німеччини, Греції, а також у більшості регіонів Великої Британії, Австрії та в Нідерландах, уточнив Немчінов.

Більш суворі та довготривалі обмеження, ніж раніше, низка європейських країн ввела через ризики розповсюдження нового, мутованого штаму COVID-19 та перевантаження медичних систем, сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, послаблювати обмеження в умовах пандемії COVID-19 ніхто не буде.

Він також нагадав, що загальнонаціональний карантин в Україні діятиме щонайменше до 28 лютого, а посилений (локдаун чи "карантин зимових канікул") – до 00:00 25 січня. Локдаун введуть повторно, якщо медична система не буде справлятися із навантаженням, наголосив Степанов.