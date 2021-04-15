У Харкові біля академії, де доцентка виправдала війну РФ на Донбасі, влаштували пікет: керівництво відреагувало

У Харківській державній академії культури (ХДАК) висловили обурення позиції своєї доцентки Наталії Сємєйкіної, яка виправдовувала дії РФ і президента країни-агресора Володимира Путіна на Донбасі. Крім того, після скандалу під академією влаштували акцію протесту.

Фотографії з банерами біля стін ХДАК опублікували представники організації "Фрайкор" у Telegram у середу, 14 квітня. Хлопці повісили на сходах корпусу банер: "Вата в голові? Немає місця на кафедрі!".

Акцію назвали "попереджувальною". Активісти вимагають звільнити жінку, а студентів закликали влаштувати бойкот.

Реакція колективу навчального закладу на скандал з'явилася на сайті ХДАК 14 квітня. У повідомленні підкреслюється, що заяви Сємєйкіної повністю дискредитують її як викладачку і є неприпустимими.

Перший проректор академії Юрій Лошков сказав "Суспільному", що жінка могла "просто не думати про наслідки своїх висловлювань".

"Або якщо вона дійсно має таку точку зору й такі переконання, то їй, звичайно, не місце в якості викладачки, як української педагогині", – вважає Лошков.

Він додав, що жінка вимкнула телефон і свої висловлювання колегам і керівництву поки ніяк не коментувала.

Чи будуть реагувати на коментар викладачки в соцмережі правоохоронні органи, повинна з'ясувати СБУ, сказав Лошков. "Вони займаються цим питанням. Це їхня парафія – давати правову оцінку", – сказав перший проректор.

На запитання про те, чи може дійти до звільнення викладачки, він відповів: "Буде розглядатися питання на кадровій комісії".

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