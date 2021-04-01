У Харкові померло немовля з COVID-19, у реанімації ще четверо дітей із вірусом

У Харкові від коронавірусу померла 2-місячна дитина з міста Бахмут Донецької області.

Як повідомляється на сайті Харківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, немовля мало супутню патологію – вроджені вади серця – і перебувало на стаціонарному лікуванні.

Усього в інфекційній лікарні Харкова перебуває 70 маленьких пацієнтів, у яких діагностували COVID-19, пише ТСН.

"На сьогоднішній день у відділенні інтенсивної терапії перебуває четверо дітей. Двоє – на штучній вентиляції легенів, двоє – на зволоженому кисні. Діти важкі, дуже навіть важкі", – розповів директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня у Харкові помер 11-річний хлопчик із підтвердженим коронавірусом. Дитина з Нововодолазького району понад 2 тижні перебувала в реанімації, була уражена ще одним небезпечним збудником – герпесвірусом.

Крім того, в дитячій інфекційній лікарні міста померла 8-місячна дитина, яка була госпіталізована з підозрою на COVID-19. Однак у пресслужбі Харківської ОДА повідомили, що тест на коронавірус виявися негативним.

Усього в Україні померло від СОVID-19 вже 20 дітей.