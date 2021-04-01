В Харькове умер младенец с COVID-19, в реанимации еще четверо детей с вирусом

В Харькове от коронавируса умер 2-месячный ребенок из города Бахмут Донецкой области.

Как сообщается на сайте Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, младенец имел сопутствующую патологию – врожденные пороки сердца – и находился на стационарном лечении.

Всего в инфекционной больнице Харькова находится 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали COVID-19, пишет ТСН.

"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находится четверо детей. Двое – на искусственной вентиляции легких, двое – на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", – рассказал директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в Харькове умер 11-летний мальчик с подтвержденным коронавирусом. Ребенок из Нововодолажского района более 2 недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем – герпесвирусом.

Кроме того, в детской инфекционной больнице города умер 8-месячный ребенок, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Однако в пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что тест на коронавирус оказался отрицательным.

Всего в Украине умерло от СОVID-19 уже 20 детей.