На Рождество в Украине будет тепло и дождливо: синоптики уточнили прогноз погоды

Погода на православное Рождество в Украине будет теплой и дождливой.

Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. По его прогнозам, в первых числах января ожидается небольшое похолодание, но накануне Рождества 7 января начнется новый период потепления.

"Не то, чтобы совсем тепло. Просто будут более теплые воздушные массы. Рождественские выходные будут с дождями преимущественно в виде дождя или мокрого снега", – уточнил синоптик.

В ночь накануне Рождества, в Рождественский Сочельник 6 января, он спрогнозировал температуру воздуха около 0 градусов, "морозов не ожидается". Днем 6 и 7 января на больше территории Украины будет дождливо, добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее был озвучен прогноз погоды, согласно которому на православное Рождество 7 января в Украине может наступить существенное похолодание. Местами температура может опускаться до -9 градусов.