У Дніпрі реанімації переповнені, хворих на COVID-19 лікують травматологи і хірурги, – лікар

У Дніпрі реанімації переповнені важкими хворими з коронавірусом. Водночас у лікарнях не вистачає медиків, тому для боротьби з COVID-19 почали залучати лікарів інших спеціалізацій, зокрема хірургів і травматологів.

Як розповів у ефірі програми "Право на владу" головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, зараз його лікарня перевантажена втричі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щодня ми госпіталізуємо 20-25 важкохворих пацієнтів", – сказав він.

За словами Риженка, багато реаніматологів працюють цілодобово, медики втомилися. Тому доводиться навчати боротьбі з коронавірусом лікарів різних спеціалізацій.

"У лікарні ми вчимо не тільки терапевтів, інфекціоністів, кардіологів, а й лікувати пішли хірурги і травматологи. Вони пройшли курс навчання", – зазначив головлікар.

Водночас він додав, що лікарня забезпечена всім необхідним для боротьби з COVID-19.

"Терапевтичні місця у нас є, є кисень, апаратура, ліки. Є хороша потужна киснева станція. Дві тонни кисню ми використовуємо щодня і робимо все можливе, щоб лікувати наших хворих із COVID-пневмонією", – заявив Риженко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці через коронавірус також переповнені медзаклади, а лікарі працюють понад силу.