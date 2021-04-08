У 'червоних' Чернівцях власниця магазину вигнала копів, які перевіряли дотримання карантину. Відео

У Чернівцях, які перебувають у "червоній" зоні карантину, власниця магазину одягу вигнала з приміщення працівників поліції, які перевіряли дотримання карантинних обмежень.

Жінка знімала все, що відбувалося, на камеру, а потім опублікувала на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Правоохоронці пояснили підприємиці, що вони зафіксували порушення, адже в "червоній" зоні непродовольчі магазини мають бути закриті. Жінка ж у відповідь стверджувала, що це суперечить її праву на працю, закріпленому в Конституції.

Крім того, громадянка не хотіла вдягати захисну маску, а також заявила, що посвідчення поліцейських не відповідають зразку, і була невдоволена тим, що вони "тихо розмовляють".

"До своїх матерів краще йдіть і говоріть їм, що вони не мають права працювати та годувати свої сім’ї... Я зараз викликаю слідчо-оперативну... Бо ви мені заважаєте працювати. Я вам підніму всі суди, щоб ви знали", – сказала жінка.

Зрештою правоохоронці все ж вийшли з магазину. На вулиці бізнесменка продовжила спілкування з поліцейськими з відділу моніторингу. Коли жінка зажадала написати заяву за ст. 365 КК України про перевищення службових повноважень, було вирішено викликати на місце події слідчо-оперативну групу.

Підприємиця заявила, що такими карантинними перевірками правоохоронці "вчиняють злочинні накази та обмежують її свободу", а карантин, на її думку, є незаконним. У коментарях до посту у Facebook вона повідомила, що написала заяву щодо дій поліції.

Нагадаємо, що з 1 березня у Чернівецькій області встановлено "червону" зону карантинних обмежень, згідно з якою в регіоні заборонено роботу непродовольчих магазинів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із п'ятниці, 9 квітня, Запорізька та Хмельницька області переходять у "червону" зону карантину.

Різке зростання рівня захворюваності на коронавірус спіткало Херсонську область, через що в регіоні пішли на посилення карантину. Водночас від 8 квітня подібні заходи набувають чинності також у Чернігові й Тернополі, з 10-го – в Харкові.