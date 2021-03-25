Подпольные вечеринки и 'запрещенка' на рынках: как нарушают карантин в 'красных' зонах Украины

В областях Украины, которые попали в "красные" карантинные зоны, подпольно работают рестораны и клубы, а на местных рынках продолжают торговать одеждой, обувью, игрушками и другими товарами. На Закарпатье и вовсе открыты горнолыжные курорты, а Одессу заполонили туристы.

Как в стране соблюдают локальный локдаун, читайте в материале OBOZREVATEL.

На Закарпатье объявлен жесткий локдаун, там даже запретили работу общественного транспорта. Теперь добраться на работу или домой можно только на такси или на собственном автомобиле.

"Действительно транспорт у нас не ходит. Некоторые предприятия организовывают развозки для своих сотрудников. Остальные ездят на такси, на своих машинах и ходят пешком. Я бы не сказал, что люди недовольны этим. Потому что очень многие напуганы ситуацией с коронавирусом. У нас за сутки 27 смертей. Это рекорд для такой маленькой области! Люди по-настоящему боятся", – говорит OBOZREVATEL журналист из Закарпатья Павел Белецкий.

Правда, отмечает, что из-за локдауна не все медики могут добраться до работы. "Из-за того, что доставка врачей и младшего медицинского персонала не продумана, люди не могут доехать до работы. Ведь многие живут не в Ужгороде, а в селах", – говорит Белецкий.

В области разрешено работать супермаркетам и продуктовым магазинам, но запрещено промышленным. Однако эти условия нарушатся. "Почему-то работают магазины "Днипро М", которые торгуют техникой. Это что, такая необходимость во время локдауна?" – удивляется Билецкий.

По словам адвоката из Ужгорода Александра Пересоляка, рестораны и кафе у них закрыты, но и тут некоторые идут на нарушения: "Внешне они не работают, кофе выпить негде. Хотя полиция сейчас серьезно взялась, проводит рейды. И уже были случаи, когда накрывали незаконные вечеринки".

Один из местных жителей по имени Виктор рассказывает, что, в принципе, в Ужгороде можно попасть в рестораны, если ты хорошо знаком с хозяином или кем-то из администраторов.

"Достаточно позвонить и договориться, что ты заглянешь на обед. Тебя пустят. Можно в кафе зайти с другом на чашечку кофе, если ты знакомый посетитель. Но с соблюдением мер предосторожности, чтобы тебя не заметили с улицы. В ресторанах подальше от центра и дни рождения отмечают, заведение закрывают, окна зашторивают и гуляют", – уверяет он.

А в Карпатах до сих пор работают лыжные трассы, где могут кататься туристы. Местные жители говорят, что погода там уже весенняя, днем до +15 градусов, но курорты не закрыты.

Полиция Закарпатья только за выходные составила 247 протоколов за нарушения карантинных требований. Три заведения полностью закрыли, там несмотря на запрет, проходили гуляния. Также были нарушения в магазинах, кафе, ресторанах Ужгорода, Мукачево и Мукачевского района, на Тячевщине, Виноградовщине и в Дубовом.

В первый день локдауна, 23 марта, в Одесской области продолжил свою работу рынок "7-й километр". В пресс-службе объяснили, что они не получали от власти никаких официальных документов о запрете функционирования.

На рынке торговали как продуктами питания, так и одеждой, тапочками и другим вещами. Но уже на следующий день ограничения начали соблюдать и продавали лишь разрешенные товары.

Однако сами одесситы рассказывают, что купить запрещенку на "7-м километре" можно всегда. "Они говорят, что якобы работают онлайн. Типа заказываешь, приезжаешь и получаешь товар. Смешно, конечно, представить, что у каждого лоточника есть свой сайт или даже магазин где-нибудь в Instagram. Все едут и на месте все покупают. Только я не понимаю, неужели всем срочно понадобились игрушки, футболки или штаны? А три недели подождать никак нельзя?" – говорит OBOZREVATEL одесситка Ольга Рожнова.

Правда, продавцы рынка жалуются, что на них полиция несправедливо составляет протоколы. Якобы они открывают контейнеры для получения товара и сбора интернет-заказов, а их штрафуют.

На самом деле под шумок на многих одесских рынках среди продуктовых рядов можно отыскать и лотки с одеждой. При этом владельцы такого бизнеса уже вышли с протестом под здание областной администрации и угрожают перекрывать дороги, если им не разрешат работать.

Также в Одессе из-за ограничений работы транспорта на остановках начали выстраиваться длинные очереди. Все хотят куда-то ехать, но водители не берут много пассажиров, поскольку боятся больших штрафов. Полицейские регулярно выходят в рейды в час пик и проверяют заполняемость автобусов.

"Уехать домой или на работу стало тяжелее. Я могу себе позволить такси, но не всем это по карману. Вечно скандалы из-за этого в транспорте, люди обзываются. Особенно агрессивными стали пенсионеры. Понятно, что они льготники, предпочитают общественный транспорт. Но скажите, а дома они посидеть не могут три недели? Они как по команде в 8 утра куда-то едут. Базары закрыты уже и все равно их на остановках полно", – говорит житель Одессы Борис Валентинович.

В Одессе, как и других "красных" зонах, запрещена работа кафе и ресторанов. Но, по словам местных жителей, подпольные вечеринки и дискотеки тут проводят регулярно.

"Многие таксисты знают точки, где ночью можно потусить. Полиция такие заведения не закрывает, возможно, там есть договоренности. Приезжают из Киева, из других городов, даже иностранцы. Все едут к нам за развлечениями", – уверяет OBOZREVATEL один из местных таксистов.

Киевляне и жители других городов на форумах интересуются, работают ли в Одессе дельфинарий, зоопарк, доступны ли другие развлечения.

"Каникулы заканчиваются, хочу отвезти ребенка на дельфинчиков посмотреть", – пишет киевлянка. Одесситы тут же разделились на два лагеря. Одни уверяют, что, как и в прошлые локдауны, у них открыто все, можно кофе попить, в ТРЦ сходить, на дельфинов посмотреть.

Другие просят туристов не соваться в их город. "Вы бы лучше с ребенком дома посидели, чтобы потом селфи из больницы не делать", – советует жительница Одессы.

Однако с наступлением тепла Одессу уже начали заполнять гости из других городов. И даже "красная" зона им не помеха.