Томос привезли в Україну два роки тому: Порошенко поділився фотоспогадом

Гліб Іванов Суспільство 20:44, 7.01.2021

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко поділився фотоспогадом про історичний день – 7 січня 2019 року. Тоді Томос про автокефалію Правовславної Церкви України привезли до Києва.

Знімок він розмістив на своїй сторінці у Facebook. Порошенко наголосив на тому, що тепер церква визволена від московської неволі.

"Уже другий рік поспіль світлий день Різдва Христового ми святкуємо в автокефальній Православній Церкві України. "Над вертепом звізда ясна світлом засіяла…", а українська зірка засяяла у сузір’ї 15 рівних та незалежних церков", – написав Порошенко.

Він пригадав, як у Святій Софії під покровом Богородиці Оранти Блаженнійший Митрополит Епіфаній вперше провів Службу Божу у незалежній Православній Церкві України.

"Нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми визволили з московської неволі. Вітаю усіх з Різдвом Христовим. І з другою річницею народження незалежної Української Церкви. Бажаю радості, миру та єдності усій нашій великій православній родині", – підсумував Порошенко.

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