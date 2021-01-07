Томос привезли в Украину два года назад Порошенко поделился фотовоспоминанием

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поделился фотовоспоминанием об историческом дне – 7 января 2019 года. Тогда Томос об автокефалии Правовславной Церкви Украины привезли в Киев.

Снимок он разместил на своей странице в Facebook. Порошенко отметил, что теперь церковь освобождена от московской неволи.

"Уже второй год подряд светлый день Рождества Христова мы празднуем в автокефальной Православной Церкви Украины. "Над вертепом звезда ясная светом засияла...", а украинская звезда засияла в созвездии 15 равных и независимых церквей", – написал Порошенко.

Он вспомнил, как в Святой Софии под покровом Богородицы Оранты Блаженнейший Митрополит Епифаний впервые провел Литургию в независимой Православной Церкви Украины.

"Нашу старую церковь, история которой уходит во времена равноапостольного князя Владимира, мы освободили из московской неволи. Поздравляю всех с Рождеством Христовым. И со второй годовщиной рождения независимой Украинской Церкви. Желаю радости, мира и единства всей нашей большой православной семье", – подытожил Порошенко .