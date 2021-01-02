Тисячі французів влаштували "коронавірусний" рейв, їх розігнала поліція. Фото та відео

Французька поліція розігнала близько 2500 учасників незаконної рейв-вечірки, таємно влаштованої у двох покинутих складських ангарах всупереч запобіжним заходам через коронавірус.

Інцидент стався в місті Ліерон неподалік від Ренна в Бретані, пише BBC News. 450 гуляк оштрафували, організаторів вечірки також притягнуть до відповідальності (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

У незаконному заході брали участь не лише французи, деякі приїхали з Великобританії та Іспанії.

Після того як правоохоронці спробували припинити вечірку, її учасники підпалили поліцейську машину та влаштували сутички із силовиками. Щонайменше три офіцери отримали поранення, пише видання.

За повідомленням французького телеканалу BFM TV, поліція затримала водія з програвачем вінілових дисків, динаміками та генератором у багажнику автомобіля.

Пізніше гуляки визнали, що вечірка закінчена й стали розходитися по домівках.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін також повідомив у Twitter, що на місці події було вилучено вантажівки, звукове обладнання та генератори. За фактом організації незаконної вечірки розпочато розслідування.

За словами урядовця, за недотримання комендантської години, неносіння маски та відвідування незаконних зборів на учасників вечірки було накладено понад 1200 штрафів.

Міністр уточнив, що в кінцевому підсумку рейв-вечірка завершилася "без насильства".

Усім, хто брав участь у незаконному заході, французька влада настійно рекомендувала самоізолюватись на сім днів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що уряд Франції напередодні Нового року розглядав рішення про введення вже третього за час пандемії коронавірусу локдауну, щоб не допустити ще більшого зростання кількості заражень.