Терористи "Л/ДНР" використали іграшковий літак, начинений вибухівкою – штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації на сході України вдаються до цинічних, хоч і не нових, способів провокації військових Збройних сил України – дистанційного мінування.

Про це повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зокрема, у повідомленні йдеться, що минулого тижня у районі селища Широкино ворожі війська активізували свої дії, використовуючи заборонене Женевськими конвенціями озброєння.

"Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлений саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Прилетів за вітром зі сторони противника. Здавалося, невинна дитяча іграшка. При стягненні кішкою здетонувала", – повідомили в ООС.

Водночас зазначається, що завдяки умілим діям військових ЗСУ вдалося зберегти життя та здоров’я особового складу.

В ООС наголосили, що такі випадки не є поодинокими, зокрема, з 2014-го року на сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Вони є зброєю не вибіркової дії і завдають великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню.

Нагадаємо, 3 квітня в "ДНР" опублікували черговий фейк про наступ ЗСУ на Донбасі. Зокрема про те, що українські військові нібито застосували безпілотник, споряджений саморобним вибуховим пристроєм. В результаті вибуху нібито загинула дитина і отримала поранення жінка.

Пізніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович відповів на фейк, зажадавши, щоб назвали ім'я і прізвище дитини, яка нібито "загинула через обстріли ЗСУ" в Олександрівці. Він наголосив, що жодних докладних даних немає, а поширена дезінформація може бути перевіркою реакції Києва перед більш серйозними провокаціями.

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