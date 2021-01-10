Тернопіль все ж скорився локдауну, а їх глава ОДА вдруге заразився коронавірусом

Мер Тернополя Сергій Надал прийняв рішення все-таки дотримуватися локдауну з 8 по 24 січня. Раніше він відмовлявся вводити обмеження, так як у місті нібито зменшилось зростання захворюваності коронавірусною інфекцією.

Відповідний пост глава Тернополя опублікував на своїй сторінці в Facebook. За словами Надала, його пропозицію працювати в звичайному режимі уряд не підтримав.

Мер вважає, що ситуація з захворюваністю в кожному місті різна. Він зазначив, що в Тернополі вона не є критичною, проте Кабінет Міністрів вимагає дотримуватися локдауну у всіх містах України.

У Тернополі все-таки вводять локдаун Скриншот

Важливо додати, що водночас голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш вдруге заразився COVID-19. Про це стало відомо на його сторінці в Facebook.

"Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш ніж серйозно", – написав Труш.

Також він попросив усіх місцевих жителів поставитися до карантину відповідально. За словами чиновника, для введення обмежень є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності.

Володимир Труш вдруге захворів на коронавірус Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заявив, що запланований на січень локдаун треба скасувати або пом’якшити, оскільки в Україні нібито різко знизилася захворюваність на коронавірус.