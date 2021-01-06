Інформація, що була оприлюднена Михайлом Бродським на сайті OBOZREVATEL, звичайно, з одного боку – сенсація, а з іншого – це абсолютно вкладається в послідовність дій нинішньої влади в ставленні до українців під час пандемії.

Це називається ковід-мародерство: коли українців позбавляють шансу на державне безкоштовне лікування й перенаправляють коронавірусний бюджет на комерційні потреби. Громадяни країни фактично отримують необхідне лікування за власні кошти. І те, що зараз завезені вакцини для певної касти людей, а саме – для високопосадовців, нітрохи не дивує, адже ми бачимо, що попри клятви Володимира Зеленського як кандидата в президенти, а потім президента України про те, що він скасує привілеї і пільги для чиновників, насправді ця влада – і Зе-команда, і сам Володимир Зеленський – успішно й далі цими пільгами користуються, розширюють їх і відкривають для себе все нові й нові можливості.

Можна згадати переїзд Володимира Зеленського на державну дачу і використання резиденції за рахунок коштів платників податків, лікування найвищих посадових осіб – Зеленського, Єрмака, членів уряду – в державній клініці Феофанія, попри обіцянку віддати держдачі дітям, а Феофанію взагалі відкрити для усіх українців. Тобто ми бачимо, як ця команда перетворилася на класичну партноменклатуру класичного періоду Радянського Союзу, коли є привілеї для найближчого оточення й створення дефіциту для простих громадян.

Якщо в часи СРСР це було пов’язано з продуктами харчування, побутовими товарами, одягом, то зараз фактично – це доступ до медичних послуг, який культивує нова влада. Така ситуація не є дивною, адже ми побачили з самого початку, як влада повелася з тестуванням українців на COVID-19. Не були здійснені належні державні закупівлі потрібної кількості та якості систем, необхідних для проведення масового державного безкоштовного тестування. Відтак сьогодні ми можемо констатувати, що таке тестування фактично недоступне. Попри щасливі "відосики" влади про те, що начебто українці можуть вільно здати аналізи на COVID-19, люди, які безпосередньо з цим стикалися, знають, що це відверта брехня й маніпуляція. Здійснити державне безкоштовне тестування в короткі строки майже неможливо. У кращому разі результат можна очікувати тиждень, а інколи й два-три після того, як людина вже успішно або неуспішно проведе лікування. Держава перевела всю цю історію з тестуванням повністю на комерційні рейки.

Щодо таємного вакцинування чиновників, вважаю, що в цьому разі потрібно всім виступити єдиним фронтом, представникам ЗМІ провести журналістське розслідування. Не можна замовчувати ці факти, їх треба поширювати максимально.

Мова йде про те, що зараз, на першому етапі, це може бути лише політична відповідальність нинішнього керівництва країни, яка згодом, після зміни влади, може привести і до кримінальної відповідальності. Адже це не просто створення особливих умов для чиновників. Влада сьогодні не забезпечила українців вакциною. У той час, коли всі країни світу ще в липні-серпні 2020 року почали переговори з виробниками вакцин (які були абсолютно всім відомі ще в червні-липні 2020-го) на прямі поставки вакцин, українська влада працювала над самопіаром і "закатуванням" коштів із коронавірусного фонду в будівництво доріг. І фактично влада програла цю історію з закупівлею вакцин для українців, а коли вже похопилася, на ринку залишилася китайська вакцина з абсолютно недоведеною на сьогодні ефективністю. Вона не визнається ні Європейським союзом, ні США.

Під загрозу поставлено життя і здоров’я людини. А це, безумовно, кримінальна відповідальність, передбачена статтею Кримінального кодексу України про бездіяльність влади, яка може призвести до трагічних наслідків для життя і здоров’я українців. Настане час і найвище керівництво нашої держави, я переконаний, може постати перед судом за таку недбалість і бездіяльність. Пишатися нема чим.

Сьогодні надійшла інформація від ВООЗ, що понад 40 країн світу проводять активну кампанію вакцинації населення. А в Україні вона досі не почалася лише через одне – через повну некомпетентність, імпотентність і бездіяльність української влади. Тому в нашому випадку, думаю, буде відкрита можливість комерційного вакцинування населення за шалені гроші. Для теперішнього керівництва держави – це бізнес, без жодного бажання турбуватися про життя і здоров’я українців.

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