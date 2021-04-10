ХВИЛИНА МОВЧАННЯ

Такі хвилини бувають не тільки, коли ми встаємо в пам'ять про померлого. Такі хвилини, години і дні зазвичай бувають перед важливими, доленосними подіями. Такі хвилини і дні течуть зараз.

Світ завмер перед можливою війною Росії з Україною. Чи буде війна? З точки зору здорового глузду її бути не повинно. Тільки безумець буде зараз починати військові дії. Але є ж старе прислів'я – "кого Бог хоче покарати, у того забирає розум" – і така людина залишається без розуму. Така людина вже не чує ясних слів у Вашингтоні, що найсильніша країна світу не залишить Україну без захисту.

Він уже не бачить, що американські війська в Європі приведені в бойову готовність вищого рівня. Заяви лідерів Великобританії, Франції, Канади, Німеччини, НАТО вже не доходять до позбавленого розуму. – "Злякаються, зламаються, через Маріуполь не почнуть ядерну війну" – думає він в крайньому нервовому роздратуванні. І сам боїться – а раптом – почнуть? – І сам себе заспокоює, щоб не здатися слабаком перед найближчими сатрапами – ні, не почнуть. Адже не почали же в 2008 в Грузії, в 2014-15 на тому ж Донбасі.

Приїзд суперника, ім'я якого не можуть вимовити уста, позбавив його сну. Так люди вчиняти не можуть – своя сорочка ближче до тіла. Навіщо він повернувся? Міг би фільм про палац з-за кордону показати. А так – і повернувся, і фільм прокрутив для десятків мільйонів людей. Це означає, за ним сила. А ось ми цю силу і перевіримо. Згноїти його у в'язниці, а удар нанесемо першими, так вчили у підворітті.

Але потім треба бігти, щоб не вломили по повній, так теж, здається, вчили знавці дворової політики, а тут-то бігти нікуди. Хіба що бомбу ядерну брякнути. Але ж це і для мене кінець. І ще, читав недавно, що Сталін задумав в 1953-54 р Європу завоювати, так його свої і порішили. Їм, "своїм", ще жити хотілося і царювати... А раптом і зараз...?

Хто на таке зважиться – цей? або цей? – Та хіба можна їм вірити, кожен іншого норовить зжерти. Хто знає, як поведуть себе перед лицем смертельної небезпеки. А ось в 1 вересня фюрер наважився, і демократії спасували. І його носили на руках в Нюрнберзі, Берліні, Данцигу... А що було через п'ять з половиною років? Ні, і такого не треба...

Втративши розум, людина обводить стіни кабінету каламутним поглядом. Може, дати відбій? Але тоді – слабак, тоді точно зжеруть. Нехай краще заморський старий буде слабаком, як той його однопартієць, попередник. А раптом цей не буде, не захоче прогинатися? Ех, як ми схибили зі старовиною Трампом. Був би він у Білому домі, Зеленський б співав інші пісні і до Медведчука на уклін ходив би.

Але тепер то як? Кума в Україні прикрили. Треба діяти. Або пан – або пропав. Пропав? А раптом дійсно я пропав? Що тоді? Це все той, у якого імені для мене немає, влаштував своїм приїздом з того світла, та й шаман якутський зі своїм білим конем... Треба ж до такого дійти?... Вихід є, але він такий, що краще не виходити. Ось, перекинемо катера бойові в Азовське море із Каспійського, як варяги колись волоками волочили, всім скажемо про це і всі злякаються.

Та ні, не злякаються, мені вчора пояснювали, і вони про це в газетах пишуть, що зараз хто володіє небом, володіє і полем бою. А небом володіють вони, їх космічна розвідка, їх безпілотники і пілотнікі... О, проклятий заокеанський старий, мало, що назвав мене вбивцею, ще й мене хочеш убити, і мої кораблі потопити прямо під стінкою Азова...

Годинники історії відбивають хвилини мовчання. Ще є час відвести війська, почати переговори про статус Донбасу і Криму, випустити "берлінського пацієнта" з табору, хоча б на хороше лікарняне ліжко. Час завжди є, якщо почати діяти на благо світу. Але для того, хто з'їдає ненавистю, час зупинився. І триває хвилина мовчання .. Страшна, здається, нескінченна хвилина...

Що перерве її? Гуркіт війни або рутинне повернення до миру? Ще не пізно взятися за розум – поки обидва шляхи відкриті, але один з них стає все вже...

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