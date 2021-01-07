Світ відзначає світле свято Різдва Христового: онлайн-трансляція

У четвер, 7 січня, в усьому світі та Україні православні і греко-католики відзначають Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят.

Зазначимо, що святкування Різдва офіційно було призначено на 25 грудня під час Ефеського церковного собору, який відбувся 431 року. Але православні та греко-католики України відзначають свято за старим стилем – юліанським календарем – 7 січня.

В Україні цей день є державним вихідним. У Різдво віряни відвідують святкове богослужіння, вітають одне одного та колядують.

Пропонуємо ознайомитися з головними подіями в текстовій трансляції OBOZREVATEL:

7:00 – Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий сказав, що 25 тисяч поліцейських і 1,5 тисячі нацгвардійців охоронятимуть спокій українців на різдвяні свята. За підрахунками правоохоронців, у святкових заходах з нагоди Різдва планують взяти участь близько 600 тисяч громадян.

За його словами, з 6 до 11 січня на посилений режим служби переведено підрозділи ДСНС, які напередодні обстежили церковні споруди, де проходитимуть богослужіння.

"На цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тисяч рятувальників і понад 2 тисячі одиниць техніки та 8 повітряних суден ДСНС, зокрема літак АН-26 у медичному варіанті в аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського. Для реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у готовності перебувають 25 піротехнічних розрахунків", – додав Яровий.

07:30 – У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ розпочалося урочисте богослужіння на честь свята.