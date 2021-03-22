Потрібно посилити карантин, це знизить смертність і кількість госпіталізацій, – лікар з Києва

Незважаючи на ряд незручностей, які можуть виникнути через посилення карантину, такі заходи будуть сприяти уповільненню розповсюдження коронавірусу, а також зменшенню кількості госпіталізацій і смертей.

Про це OBOZREVATEL розповів лікар-хірург, директор КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" Олександр Іванько.

"Як лікар і керівник медзакладу, вважаю посилення карантинних обмежень доречним і вчасним. Це правильний крок. Я повністю підтримую. Так, є певний дискомфорт, коли запроваджують обмеження, це зрозуміло. Але я впевнений, що такі обмеження призведуть до зменшення кількості інфікованих COVID-19, а також важких пацієнтів. Зрештою, зменшиться смертність", – наголосив Іванько.

У Київській лікарні №1 змушені шукати нові ліжка для пацієнтів з COVID-19. Місця в реанімації, за словами медика, теж закінчуються. Він зазначив, що протягом останніх днів в лікарню привозять багато пацієнтів у важкому стані.

"Складно сказати в цифрах точну кількість осіб у середньому та важкому стані, бо ситуація змінюється. Однак, більша частина – це важкі випадки. У них двобічна пневмонія, дихальна недостатність. Такі люди потребують кисневої підтримки, це майже 70%. Була вимога МОЗ і департаменту охорони здоров’я ОДА, щоб 100% ліжок були підключені до кисневої системи. Тому до усіх 280 ліжок, які наразі передбачені у нашому закладі, є доступ кисню для підключення людини, якщо буде така потреба", – пояснив Іванько.

За словами лікаря, в порівнянні з попередньою спалахом COVID-19, госпіталізації потребують навіть люди більш молодого віку.

"Зауважу, що у порівнянні з другою хвилею (яка була восени. – Ред.), коли також відзначали великий наплив пацієнтів з коронавірусом, сьогодні вік тих, кого госпіталізують – 30, 40, 50 років", – додав він.

Протягом вихідних, коли зазвичай статистика є суттєво меншою, у Києві за два дні було виявлено 783 підтверджених випадки COVID-19, до медичних закладів столиці госпіталізовано 84 особи, зафіксовано 48 смертей.

Дані про кількість підтверджених випадків COVID-19 у столиці станом на 21 березня. Telegram Корона Київ

Дані про кількість підтверджених випадків COVID-19 у столиці станом на 22 березня. Корона Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві посилили карантин через спалах коронавируса. Незважаючи на потрапляння в "червону" зону, додержуватись обмежувальних заходів гості і жителі столиці не хочуть.