Нужно ужесточить карантин, это снизит смертность и количество госпитализаций, – врач из Киева

Несмотря на ряд неудобств, которые могут возникнуть из-за усиления карантина, такие меры будут способствовать замедлению распространения коронавируса, а также уменьшению количества госпитализаций и летальных исходов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал врач-хирург, директор КНП "Киевская городская клиническая больница №1" Александр Иванько.

"Как врач и руководитель медучреждения, считаю усиление карантина уместным и своевременным. Это правильный шаг. Я полностью поддерживаю. Да, есть определенный дискомфорт, когда вводят ограничения, это понятно. Но я уверен, что такие ограничения приведут к уменьшению количества инфицированных COVID-19, а также тяжелых пациентов. В конце концов, уменьшится смертность", – отметил Иванько.

В Киевской больнице №1 вынуждены искать новые койки для пациентов с COVID-19. Места в реанимации, по словам врача, тоже заканчиваются. Он отметил, что на протяжении последних дней в больницу привозят много пациентов в тяжелом состоянии.

"Сложно сказать в цифрах точное количество лиц в среднем и тяжелом состоянии, потому что ситуация меняется. Однако большая часть – это тяжелые случаи. У них двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность. Такие люди нуждаются в кислородной поддержке, это почти 70%. Было требование Минздрава и департамента здравоохранения ОГА, чтобы 100% коек были подключены к кислородной системе. Поэтому ко всем 280 койкам, которые сейчас предусмотрены в нашем заведении, есть доступ кислорода для подключения человека, если будет такая необходимость", – пояснил Иванько.

По словам врача, в сравнении с предыдущей вспышкой COVID-19, в госпитализации нуждаются даже люди более молодого возраста.

"Замечу, что по сравнению со второй волной (которая была осенью. – Ред.), когда также отмечали большой наплыв пациентов с коронавирусом, сегодня возраст тех, кого госпитализируют – 30, 40, 50 лет", – добавил он.

В течение выходных, когда обычно статистика существенно меньше, в Киеве за два дня было выявлено 783 подтвержденных случая COVID-19, в медицинские учреждения столицы госпитализированы 84 человека, зафиксировано 48 смертей.

Данные о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в столице по состоянию на 21 марта. Telegram Корона Киев

Данные о количестве подтвержденных случаев COVID-19 в столице по состоянию на 22 марта. корона Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве усилили карантин из-за вспышки коронавируса. Несмотря на попадание в "красную" зону, соблюдать ограничительные меры гости и жители столицы не хотят.