Українців обурила спроба реєстрації "коронавірусної" вакцини з Росії

Спроба реєстрації вакцини від COVID-19 "Супутник V" російського виробництва харківською фармацевтичною компанією "Біолік" обурила українців.

У коментарях під постом із новиною на Facebook-сторінці OBOZREVATEL пишуть, що цією вакциною потрібно прищепити прихильників РФ, а також жартують, що в складі препарату є глід і "Новачок".

Деякі фоловери розкритикували "Опозиційну платформу – За життя", лідер якої Віктор Медведчук у позитивному ключі повідомляв про можливість реєстрації в Україні російської вакцини.

"ОПЗЖ нехай вколять", "Прилюдно якщо вся ОПЗЖ вакцинується, тоді реєструвати, і то – тільки охочим", – вважають коментатори.

Інші пожартували, що вакцину можна дозволити, щоб її використовували "всі, кому симпатизує "русскій мір".

Користувачі мережі також нагадали про агресію РФ в Україні. "З яким же запалом вони прагнуть нам всучити свою вакцину... Якщо вони так переживають за нашу Україну, чому не повернуть Крим і не виведуть свої війська і бойову техніку з Луганської та Донецької областей?" – запитав один із фоловерів.

Нагадаємо, 5 грудня в "Біолік" підтвердили, що подали заяву до Міністерства охорони здоров'я України для ухвалення використання російського препарату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що фармацевтичну компанію "Біолік" пов'язують із Раїсою Богатирьовою – ексміністеркою охорони здоров'я часів президентства Віктора Януковича.