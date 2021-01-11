Суд скасував люстрацію головного слідчого МВС часів Майдану

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення щодо видалення з реєстру люстрованих чиновників Миколи Чинчина, який під час Майдану в 2013-2014 роках очолював Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ.

Про це сказано рішенні ОАСК, яке було ухвалене 4 січня. У наказі МВС від 1 жовтня 2020 року відмічено, що Чинчин успішно пройшов конкурс на посаду головного спеціаліста кадрового департаменту відомства.

Втім вже 2 жовтня управління з запобіганню корупції повідомило, що офіцер, судячи з записів в трудовій книжці, підпадає під дію закону про люстрацію, тому не може бути призначений на посаду. Інформацію щодо нього внесли до реєстру люстрованих.

У своєму рішенні суд послався на норми міжнародного законодавства, зокрема на практику Європейського суду з прав людини.

Зокрема зазначено, що при ухваленні рішення щодо передачі інформації стосовно Чинчина до списку люстрованих, ніхто не розглянув його діяльність в індивідуальному порядку. Мовляв, його внесли до реєстру тільки на підставі того, що він обіймав в певний період часу "відносно високі посади на держслужбі". Тобто доказів того, що Чинчин сприяв узурпації влади, підриву основ нацбезпеки або протиправному порушення прав людини не було надано.

В результаті адмінсуд ухвалив рішення про скасування наказу МВС, яким Чинчину було відмовлено в посаді, і виключення його зі списку люстрованих осіб.

Як писав OBOZREVATEL, українські суди активно розглядають справи про люстрацію – тільки Окружний суд Києва за останній рік виніс понад 100 рішень щодо відновлення чиновників. Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський вважає, що, щоб зупинити "люстраційну чехарду", КСУ необхідно визнати закон про люстрацію неконституційним.