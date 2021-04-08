Ті, хто вважають, що День Голокосту має відношення тільки до євреїв, помиляються. Расчеловечивания будь-якої нації може статися, в історичному сенсі, миттєво. І на напрямку удару може виявитися будь-яка нація або соціальна група, або релігійна ... Вірменський геноцид, знищення народності тутсі або боснійських мусульман, або дворян, або протестантів, або геїв ... Клац, відключення мозку – і ось уже маси правильних людей радісно біжать вбивати інших, неправильних. На тисячі рахунок в історії людства йшов часто, з Гітлером пішов на мільйони. Прогрес, знаєте, нові технології ...

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А еще – эта мысль пришла мне в голову не так давно... Почему так страшно думать о Холокосте? Потому что это будут делать с тобой твои соседи. Не пришельцы, не какие-то специальные злодеи и даже не оккупанты, по преимуществу… Это будут делать обычные люди, которым почему-то будет разрешено творить зло. Просто сменится норма, и готово дело. А обычный человек всегда встраивается в текущую общественную норму. Потом будет пожимать плечами: все так делали, что я-то?

Поэтому надо держаться подальше от масс и массового сознания. Заведи себе свой мозг - и думай сам. Сложно, да. Но гораздо безопаснее.

Как минимум, в интеллектуальном отношении.

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