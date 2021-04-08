Те, кто полагают, что День Холокоста имеет отношение только к евреям, ошибаются. Расчеловечивание любой нации может случиться, в историческом смысле, мгновенно. И на направлении удара может оказаться любая нация или социальная группа, или религиозная… Армянский геноцид, уничтожение народности тутси или боснийских мусульман, или дворян, или протестантов, или геев… Щелчок, отключение мозга – и вот уже массы правильных людей радостно бегут убивать каких-то других, неправильных. На тысячи счет в истории человечества шел часто, с Гитлером пошел на миллионы. Прогресс, знаете ли, новые технологии…

А еще – эта мысль пришла мне в голову не так давно... Почему так страшно думать о Холокосте? Потому что это будут делать с тобой твои соседи. Не пришельцы, не какие-то специальные злодеи и даже не оккупанты, по преимуществу… Это будут делать обычные люди, которым почему-то будет разрешено творить зло. Просто сменится норма, и готово дело. А обычный человек всегда встраивается в текущую общественную норму. Потом будет пожимать плечами: все так делали, что я-то?

Поэтому надо держаться подальше от масс и массового сознания. Заведи себе свой мозг - и думай сам. Сложно, да. Но гораздо безопаснее.

Как минимум, в интеллектуальном отношении.

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