Степанов заявив про спад пандемії COVID-19 в Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов сказав, що в Україні епідемія коронавірусу (COVID-19) починає спадати.

Він написав у Facebook, що зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Але наразі в багатьох регіонах ситуація стабілізується.

"Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора (13 квітня. – Ред.) був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з "червоної" зони", – наголосив чиновник.

Степанов додав, також знизився рівень госпіталізації: минулого тижня до лікарень потрапили на 2000 пацієнтів менше, ніж позаминулого. Також відбулося зниження кількості тих, хто захворів.

"Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями", – сказав міністр.

Крім того, він підкреслив, що Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області продовжують перебувати в "червоній" зоні підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройдено пік кількості нових заражень COVID-19, але спад смертності поки не відбувся.